«عاصمة التسامح» تستضيف رؤساء الوفود

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ محمد محسن

تستضيف أرض المعارض بالعاصمة أبوظبي «فندق أولفت» اجتماع قمة موسع لرؤساء ووفود الدول المشاركة للألعاب العالمية أبوظبي والتي تنطلق من 14 وإلى 22 مارس، ويجتمع رؤساء الوفود أو من ينوب عنهم لـ194 دولة مشاركة لمدة يومين، استعداداً لانطلاق الحدث الرياضي الإنساني المتفرد.

وستنطلق فعاليات المؤتمر الموسع لرؤساء الوفود المشاركة في العاشرة صباحاً وحتى 2 ظهراً، وسيتم استعراض عدد من الملفات المهمة ومناقشاتها خلال حلقات الاجتماع وكافة التفاصيل الخاصة بالألعاب العالمية، وستقوم اللجنة المنظمة للألعاب العالمية بالرد على استفسارات رؤساء الوفود، واستعراض موسع لبرنامج المدن المضيفة، والتي تبدأ في التوافد اعتباراً من 8 مارس، وسيتم توزيع الوفود المشاركة على المدن المضيفة.

من جانبه، أشاد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص بالجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا المنظمة، برئاسة معالي محمد عبدالله الجنيبي، واللجنة التنفيذية ومديرها خلفان المزروعي، بالجهد الضخم المبذول لاستضافة الألعاب العالمية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، خصوصاً أنها تشهد عامها 51، وأن انطلاق الألعاب العالمية أبوظبي 2019، تمثل نقلة نوعية للأولمبياد الخاص، وأن المنطقة أصبحت تحتل مكانة بارزة بين أقاليم العالم السبع من حيث عدد المشاركين والألعاب التي يتم المنافسة عليها.

من جانبها قالت رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي لـ«البيان الرياضي» بأن وفد دولة الكويت المشارك في الألعاب العالمية يتكون من 76 فرداً، منهم 54 لاعباً ولاعبة، سينافسون في 8 ألعاب، ومشيرة إلى أنه سوف ينظم على هامش الألعاب العالمية، مبادرات اجتماعية، وبرامج صحية، وورش عمل متنوعة، وذلك بهدف خلق طفرة ووعي شامل بأهمية الألعاب العالمية.