المري: «بناء الأجسام» أكمل استعداداته

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أعلن محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، كل الاستعدادات وصولاً إلى الجاهزية الكاملة للمشاركة في الدور التحكيمي والتنظيمي لبطولة رفع الأثقال التي ستقام ضمن الأولمبياد الخاص. وأوضح المري أن الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أشرف بنفسه على الجهود التي تبذلها لجنتا القوة البدنية والحكام من أجل رفع الجاهزية بشكل مميز، تمهيداً لتحقيق أعلى درجات النجاح في المهمة المنوطة بهم.

كما كشف المري عن اعتماد القائمة النهائية للحكام الذين سيشاركون في البطولة، وهم: فيصل الغيص الزعابي، رئيس لجنة القوة البدنية في اتحاد بناء الأجسام ورئيس لجنة حكام القوة البدنية، وإبراهيم آل علي، والحكم الدولي والسكرتير الفني في نادي دبي لأصحاب الهمم فتحي الأشهب، والحكام الدوليون صلاح طاهر العامري، وخالد الحاي، ومحمد سالم عيسى، وسعيد جمعة الماس، وعبد الله موسى الطويل، وبدر ناصر آل علي، ووليد نور الدين، وراشد العمري، وياسر عبده مسعد، ووسام عبد الرحيم، ونادر محمود مرعي، ومحمد كريم، إضافة إلى ثلاث حكمات مواطنات، هن: آمنة سالم المهيري، وعايشة عبد الله، ومريم يوسف الرئيسي.