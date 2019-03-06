مطارات أبوظبي جاهزة لاستقبال الأبطال

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت مطارات أبوظبي عن اتخاذها كل الاستعدادات اللازمة للتعامل مع التدفق الكبير في الرحلات القادمة إلى مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع وصول الرياضيين والزوار تمهيداً لمنافسات الأولمبياد الخاص.

وتتعاون مطارات أبوظبي في هذا الإطار مع العديد من الأطراف المعنية، من بينها شرطة المطار والجمارك، من أجل تسهيل إجراءات العبور وغيرها من العمليات، من بينها خدمات الاستقبال والترحيب بالرياضيين والضيوف، إضافة إلى مسارات وطوابير خاصة لتنظيم عمليات العبور، ولافتات رقمية مخصصة في جميع أنحاء مطار أبوظبي الدولي، فضلاً عن نشر عدد إضافي من الموظفين والمعدات في جميع أرجاء المطار.

كما يستعد موظفو مطارات أبوظبي ومتطوعوها للترحيب بالمسافرين والوفود الوطنية بالهدايا والبطاقات، وذلك ليتمنوا لهم النجاح ويزودوهم بالمعلومات عن كلّ ما توفره إمارة أبوظبي، بدءاً من المتنزهات الترفيهية، وصولاً إلى المواقع التراثية البارزة.