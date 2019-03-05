روغليتش: طواف الإمارات تجربة مهمة في مشواري

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

كشف الدراج السلوفيني بريموز روغليتش بطل النسخة الأولى لطواف الإمارات عن سرّ تألقه في رياضة الدراجات الهوائية وتفوقه على أبطال العالم، رغم أنه بدأ ممارستها منذ 7 سنوات فقط بعد مسيرة طويلة وناجحة في التزلج، مؤكداً أن مشاركته في طواف الإمارات كانت تجربة مهمة في مشواره بما أنه مازال يتعلم الدروس وفي مرحلة اكتساب الخبرة، وقال لـ«البيان الرياضي»: الانتقال إلى رياضة الدراجات لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي، لقد كان أمامي خياران، الأول اعتزال النشاط الرياضي نهائياً بسبب الإصابة، وهو خيار لم أكن مستعداً له، والخيار الثاني هو تغيير مجال اختصاصي إلى لعبة أخرى، لا أملك مهارة كرة القدم أو الألعاب الجماعية الأخرى لكن رياضة الدراجات الهوائية كانت الأقرب لقلبي وكنت أمارسها باستمرار حتى أثناء الخضوع لبرنامج العلاج، فقررت الاستمرار فيها، وحاولت أن أنقل نجاحي من التزلج إليها رغم الاختلاف الكبير بين الرياضتين، وكانت أمامي بعض التجارب السابقة الناجحة مثل ميكائيل يودس الذي بدأ لاعب هوكي ومارس ألعاب القوى ثم أصبح بطلاً في رياضة الدراجات الهوائية، قلت لنفسي لما أفعل مثله.

وأضاف: لم يكن الأمر سهلاً في البداية، وبدأت في المشاركة في السباقات المتوسطة وأحاول التعلم بشكل يومي، لا أنكر أن ممارستي للتزلج والقفز من مسافات عالية ساعدني على أن أمتلك جسماً قوياً قادراً على التحمّل، الدراجات رياضة مختلفة، وأنا سعيد بالمكانة التي وصلت إليها في فترة تعتبر قصيرة للغاية، وبالتأكيد بفضل العزيمة والإصرار ليس هناك أمر مستحيل.

بداية موفقة

وأكد روغليتش أن تتويجه بطلاً لطواف الإمارات يعد أفضل بداية له في الموسم الجديد، وأوضح أنها المرة الأولى التي يبدأ فيها موسمه بهذا الشكل ما يمنحه المزيد من القوة لتحقيق الأهداف التي رسمها لنفسه في الموسم الجديد، كما أنها المرة الأولى أيضاً التي أشارك فيها بسباق بالغ الصعوبة مثل طواف الإمارات، الغريب أنه قبل المجيء إلى هنا، أخبرني بعضهم أن السباق سيكون سهلاً ومملاً وهذا لم يكن صحيحاً، حجم التحديات التي واجهتها في المراحل الـ7 لم أشهدها في السابق، كنا نتسابق وسط الرياح والرمال المتناثرة في الصحراء تصفعنا، باختصار طواف الإمارات كان مغامرة جميلة وتجربة جديدة في حياتي تعلمت منها العديد من الدروس بل أعتبرها التجربة الأهم في مشواري بما أني مازلت أتعلم في هذه الرياضة، كل يوم كنا نشهد تحديات ومغامرات وننتظر العودة بفارغ الصبر إلى الفندق لنركن للراحة.

وقال الدراج السلوفيني: إن رحلة التتويج بلقب طواف الإمارات انطلقت منذ اليوم الأول في سباق ضد ونجاحه في توسيع فارق الزمن في مراحل الصعود الثلاث في جبل حفيت وحتا وعلى قمة جبل جيس.

وعبر روغليتش عن إعجابه بالإمارات التي يزورها للمرة الأولى، وقال: لم أكن أتوقع مثل هذا التنظيم الجيد، الطواف كان رائعاً وصعباً خاصة بالنسبة لي لأنها المرة الأولى التي أتسابق فيها في الصحراء، ومراحل الجبال كانت صعبة أيضاً، أنا سعيد باكتشاف الإمارات وبالتتويج بلقب النسخة الأولى للسباق، وجود الأسماء الكبيرة جعل المنافسة قوية، منذ اليوم الأول أظهرنا قوة فريقنا وقمنا بعمل رائع في كل المراحل.

هدف ومنافسة

وذكر روغليتش أن المنافسة على لقب طواف جيرو دي إيطاليا من الأهداف الرئيسية له ولفريقه جامبو فيسما في مايو المقبل وقال: النجاح الذي حالفنا في طواف الإمارات نتمنى أن ننقله إلى طواف جيرو دي إيطاليا، أمامنا عمل كبير يجب أن نقوم به حتى ذلك الموعد. وأضاف: هناك 4 دراجين تواجدوا معي في الإمارات سيرافقونني إلى جيرو دي إيطاليا، هم لورينس دي بلس، كوان بومان، جوس فان ادمن، وبول مارتينز.

نجاح

أكد روغليتش أن النجاح في طواف الإمارات يحسب للعمل الجماعي المميز لفريقه، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود الكبيرة التي بذلها زميله دي بلس في الكيلومترات الأخيرة أثناء مرحلة الصعود.