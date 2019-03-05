الوصل والشارقة يقتربان من نهائي السلة

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

اقترب فريقا الوصل والشارقة من التأهل لنهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال بعد فوزهما مساء أول من أمس في جولة الذهاب للدور نصف النهائي على النصر وشباب الأهلي، حيث نجح الشارقة في الفوز على مستضيفه وحامل اللقب شباب الأهلي بنتيجة 85-75، فيما حقق الوصل فوزاً صعباً على مستضيفه وجاره النصر بنتيجة 94-91، بعد مباراة مثيرة.

وتخوض الفرق الأربعة مساء الخميس المقبل جولة الإياب في صالتي ناديي الشارقة والوصل، ويحتاج فيها أصحاب الضيافة للفوز وإعلان تأهلهما مباشرة للنهائي، فيما بات شباب الأهلي والنصر مطالبين بالفوز إياباً للمحافظة على آمالهما في المنافسة، وتأجيل الحسم لمباراة فاصلة حدد لها موعد افتراضي في الحادي عشر من الشهر الحالي.

وفي تفاصيل المباراتين، نجح النصر متصدر الترتيب للدور التمهيدي في فرض أفضليته في البداية، وتقدم في الربع الأول 27-25، ولكنه فرط في الربع الثاني الذي كسبه الوصل 24-19، وعاد النصر بعد الاستراحة ليتقدم في الربع الثالث 19-17، ولكن الوصل نجح في الفوز بالربع الأخير 28-26 ليحسم نتيجة المباراة لصالحه بفارق 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية نجح الشارقة في حسم النتيجة بفضل تفوقه في الفترتين الأولى والثالثة «20-18 و25-14»، ولم يستطع حامل اللقب شباب الأهلي في العودة بنتيجة المباراة رغم نيله الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة «17-16 و26-24».