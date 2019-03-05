النيادي: دعم الرياضات الجوية لا يُقارن

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

رفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مثمناً الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما الرياضات الجوية من سموه، وقال نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية: إن ما يقدمه سموه للرياضات الجوية ومنتسبيها، يفوق الوصف، وأن أي نجاحات أو جهود تنظيمية تقدمها أسرة اللعبة، لا يقارن بما نناله من سموه من رعاية ودعم.

جاء هذا خلال اجتماع الاتحاد، الذي حضره يوسف الحمادي ومحمد يوسف نائبا رئيس الاتحاد، وسالم أكرم الأمين العام، وعبد الله مراد وخالد العارف عضوا مجلس الإدارة، وذلك عقب ختام بطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019، والتي حققت نجاحات غير مسبوقة، وكانت محل تقدير وإعجاب المشاركين، الذين مثلوا 21 دولة. كما أشاد النيادي بجهود أعضاء اللجنة المنظمة العليا، وكافة اللجان العاملة، والتي ساهمت في إخراج الحدث بهذه الصورة الاحترافية الرائعة.

كما تناول النيادي، الإيجابيات التي شهدتها البطولة، مثمناً دور مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، بما قدماه من خدمات لوجستية، أسهمت في ظهور البطولة بصورة متميزة.

على جانب آخر، تلقى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، برقية تهنئة من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، بمناسبة نجاح بطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر «الريموت كونترول 2019»، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها الإمارات لكافة المشاركين في الحدث العالمي.