فوز الرجال وخسارة السيدات في افتتاح «عربية الشطرنج»

المصدر: تونس - البيان الرياضي

نجح منتخبنا للشطرنج في تحقيق الفوز الأول في الجولة الأولى من البطولة العربية للفرق، التي انطلقت أول من أمس، بمدينة الحمامات التونسية، والتي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج، مع الجامعة التونسية للعبة، وتغلب منتخبنا للرجال على فلسطين بنتيجة 2.5 نقطة، مقابل 1.5 نقطة، حيث فاز لاعبنا جاسم عبد الرحمن الحوار، على الفلسطيني وائل الجعبة، وعمران الحوسني على عز الدين خالد، وتعادل لاعبنا أحمد فريد مع أحمد نضال، وخسر عمار السدراني أمام غيث عصام.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الجزائر على تونس «أ» 3-1، واليمن على تونس «ب» بالنتيجة ذاتها، وتعادل الكويت والعراق 2-2، وفوز سوريا على عمان 3.5 مقابل نصف نقطة، ويلتقي منتخبنا في الجولة الثانية مع الجزائر، في واحدة من أقوى مباريات البطولة، وتتصدر سوريا قمة مسابقة فرق الرجال بعد الجولة الأولى، برصيد 3.5 نقطة، يليه الجزائر واليمن، ولكل منهما 3 نقاط، ومنتخبنا 2.5 نقطة، ثم العراق والكويت، ولكل منهما نقطتان، وفلسطين 1.5 نقطة، وتونس «أ» وتونس «ب» نقطة واحدة، وعمان في المركز الأخير برصيد نصف نقطة، وفي مسابقات السيدات للفرق، خسر منتخبنا أمام الجزائر بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة، حيث خسرت آمنة نعمان أمام الجزائرية أمينة مزيود، وخسرت وافية درويش أمام حياة طوبال، وتعادلت ياسمين علي مع لينا ناصر، فيما كان الفوز الوحيد لمنتخبنا، للاعبة روضة السركال، التي تفوقت على الجزائرية أميرة حمزة، ويلتقي منتخبنا في الجولة الثانية مع العراق.