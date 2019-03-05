نجم الترايثلون المصري يهادي الأبطال

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

قدم عمر نور، سفير الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، ولاعب الترايثلون المحترف، والمغامر المصري، لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي للترايثلون، هدية خاصة لمساعدتهم على الجري بأفضل طريقة ليحققوا النجاح خلال الألعاب العالمية التي تقام بعد أيام قليلة.

وخلال لقاء مع ميكا وجونا هامبلتون اللذين سيمثلان الإمارات في رياضة الترايثلون، تبرع عمر نور بأحد عشر زوجاً من أحذية الجري للفريق الإماراتي.

كما اطلع اللاعبان على مجموعة من النصائح من الرياضي المحترف الذي سبق له أن أحرز أول نقاط لصالح مصر ضمن بطولة الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية. وستكون رياضة الترايثلون أول المنافسات الرياضية التي يشارك فيها الرياضيون في الأولمبياد الخاص، وتقام 8 مارس في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.