شاهد الأولمبياد عبر أول منصة واقع افتراضي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وللمرة الأولى في تاريخ الحدث، إطلاق تجربة مميزة تتيح للمتابعين مشاهدة الألعاب العالمية بالاعتماد على تقنية الواقع الافتراضي 360°، وذلك قبل انطلاق الحدث المرتقب.

وكانت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 قد أبرمت شراكة مع الاستوديو الرقمي الرائد CreatorUp، وذلك بهدف تطوير تجارب واقع افتراضي 360° تتيح للمشاهدين فرصة التعرف إلى رياضيي الأولمبياد الخاص حول العالم بأسلوب جديد ومبتكر غير مسبوق. وسيكون فيلم «الإمارات الآن» الأول ضمن سلسلة «ها هم أصحاب الهمم»، التي تتكون من ثلاثة أجزاء خلال الفترة التي تسبق انطلاق الألعاب العالمية، وسيتم عرضها قبل انطلاق الألعاب العالمية. وتسلط السلسلة الضوء على قصة الإمارات، والاستعدادات والأعمال التي شهدتها لاستضافة الحدث الرياضي والإنساني الأضخم لهذا العام على مستوى العالم.

فعاليات

أما خلال فترة إقامة فعاليات الألعاب العالمية التي تنطلق يوم 14 مارس، فسيتم عرض الفيلم مباشرة لمدة ساعة واحدة يومياً على قناة يوتيوب، من الساعة 6 إلى 7 مساءً، حيث يلقي نظرة على الأحداث في كافة المنافسات، وعلى الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش الألعاب العالمية. ويقدم العرض، الخبير بالثقافة الإماراتية ونجم منصات التواصل الاجتماعي «ماكس أوف آريبيا».

وإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى على الإطلاق، يمكن للمشجعين والعائلات في كل مكان حول العالم متابعة التغطية المباشرة 360° خلال حفل الافتتاح، حيث يتولى فريق CreatorUp تقديم التقارير خلال الحدث، ويوفر تجربة مشاهدة شاملة للحفل.