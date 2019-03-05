«صحة» ترعى المشاركين في الحدث

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمشاركين في الحدث الرياضي الإنساني الأكبر في العالم «الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019» والذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتقدم شركة «صحة» للحدث طواقم إدارية وطبية وفنية متخصصة وذات كفاءة عالية، تشمل أخصائيين واستشاريين طبيين، وموظفي تمريض، وأخصائيي علاج طبيعي، وأخصائيي تغذية، إلى جانب ضابط مركز القيادة والسيطرة، وأسطول سيارات إسعاف مع طواقمها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وموزعة على أماكن الحدث.

وقع الاتفاقية كل من: راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي تضمنت محاور التعاون بين الجانبين وآلية التنسيق بينهما خلال فترة الحدث.

من جانبه، أكد راشد القبيسي، حرص شركة «صحة» على توفير رعاية صحية عالية الجودة وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمتعاملين مع منشآتها الطبية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. موضحاً أن «صحة» ستوفر كوادر طبية متخصصة تقدم الرعاية الطبية للمشاركين في هذا الحدث العالمي المعني بذوي الإعاقة الذهنية الذين يحتاجون لعناية خاصة.

بدوره، أكد الدكتور مروان الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن الشركة بجميع طواقمها الإدارية والطبية والفنية ستكون بأعلى درجات الجاهزية لتقديم رعاية صحية متميزة لهذا الحدث العالمي البارز..