المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 اتفاقية رعاية مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، ليكون واحداً من المواقع التسعة التي تشهد إقامة منافسات الألعاب العالمية فيها.

ويستضيف المنتجع الرياضي الدولي منافسات الفروسية من 16 إلى 20 مارس، فيما تجري مطابقة الأحصنة يوم 13 مارس، والتقسيم يوم 15 مارس. أما بالنسبة لاحتفالات التتويج، فستقام في المنتجع مرتين يومياً خلال فترة إقامة المنافسات. وكانت رياضة الفروسية قد اعتمدت ضمن منافسات الأولمبياد الخاص عام 1987، حيث جرت أول مرة خلال الألعاب العالمية الصيفية 1987 في إنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها آنذاك 38 رياضياً.

مشاركة

وتضم قائمة الرياضيين المتنافسين في رياضة الفروسية في منتجع الفرسان، محمد التاجر الذي يمثل الإمارات. وسبق للفارس أن أحرز أول ميدالية للإمارات في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية الصيفية 2007. وكانت المشاركة الأولى بالنسبة له في حدث عالمي مذهلة للغاية، كما حفزته لإحراز المزيد من الميداليات.

واليوم يمتلك التاجر 36 ميدالية، وكانت آخرها خلال الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية التاسعة التي استضافتها أبوظبي العام الماضي، عندما أحرز ذهبية واحدة وبرونزيتين. ويتطلع محمد البالغ من العمر 21 سنة لإحراز المزيد من الميداليات خلال الألعاب العالمية. كما يمثل الإمارات الفارسة سارة مشابك، البالغة من العمر 10 سنوات، والتي ستكون أصغر فارسة ضمن المستوى الأعلى في الفروسية (مستوى 3 فما فوق) خلال الألعاب العالمية. أما أختها فاطمة، البالغة من العمر 13 سنة، فهي ثالث أصغر فارسة مشاركة. وقد بذلت الأختان قصارى جهدهما استعداداً لهذا الحدث.