لندن تحتضن ختام الموسم الرابع لجوجيتسو «أبوظبي غراند سلام»

المصدر: Ⅶ لندن - البيان الرياضي

تشهد العاصمة البريطانية لندن صراع أبرز وأفضل لاعبي الجوجيتسو في العالم، يتنافسون على لقب الجولة الخامسة والأخيرة، في الموسم الرابع من بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو، وتقام النزالات يومي 9 و10 مارس الجاري، في صالة كوبر بوكس أرينا في لندن، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السابعة والنصف مساءً في اليوم الأول، وتشمل فئة الحزام البنفسجي والبني والأسود للبالغين والكبار للرجال والسيدات، وتبدأ منافسات الفئات نفسها في اليوم التالي من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً، على أن تبدأ نزالات ملك البساط للاعبي الحزام الأزرق والأبيض للناشئين والبالغين والكبار من الرجال والسيدات، من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً، وبعدها تبدأ مراسم تتويج الفائزين.

منافسة وتصنيف

ومن بين مئات اللاعبين الذين يتنافسون للفوز بالجوائز النقدية التي يبلغ مجموعها 120 ألف دولار، من المقرر أن يشاركوا في البطولة، بعض أبرز أسماء لاعبي الجوجيتسو، لاختبار مهاراتهم على البساط، وبعد أن زادت المنافسة بين اللاعبين للتربع على قمة تصنيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو أكثر من أي وقت مضى، حيث إن الحصول على كل نقطة ستحدث فرقاً كبيراً في فرصة الحصول على الجوائز الكبرى المخصصة للمراكز الأولى في التصنيف في نهاية الموسم، كما أن تصنيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو مهمٌ للغاية، لأنه يؤدي إلى المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو، المقررة إقامتها في «عاصمة الجوجيتسو» في الفترة من 20 - 27 أبريل المقبل.

طموح ثامارا

وقالت ثامارا سيلفا، لاعبة الحزام البني والأسود في وزن 70 كلغ، التي فازت بالميدالية الذهبية في جميع فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام الثلاث الأخيرة (لوس أنجلوس - ريو دي جانيرو - أبوظبي): أسعى للفوز بالميدالية الذهبية الرابعة في لندن، لإنهاء الموسم بقوة، ثم أبدأ معسكر التدريب استعداداً لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو في العاصمة الإماراتية، وأودّ أن أتوجّه بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على إتاحة الفرصة لمعرفة مواعيد البطولات للتنافس، ليس فقط بطولات غراند سلام، ولكن أيضاً في البطولات الأخرى مثل البطولات الوطنية والقارية للمحترفين، وأنا متحمسة للتنافس في لندن، إنها مدينة خاصة، وكل عام تصبح المنافسة أكبر وأقوى.

أسماء بارزة

تضم فئات الحزام الأسود بعض الأسماء البارزة في رياضة الجوجيتسو، منهم مايسا باستون وثامارا سيلفا وسامانثا كوك وجابريلي بيسانها وهياجو جورج وجواو مياو وباولو مياو وتياجو برافو وإيزاك دويدرلين ولوكاس باربوسا وآدم ووردزينسكي وريكاردو إيفانجيليستا وإيجور سيلفا، غيرهم من أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم.