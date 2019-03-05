سعود بن سلطان: نفخر بإنجاز سالم في أول مشاركاته

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أبدى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، سعادته بالإنجاز الذي حققه شقيقه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، نجل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في أولى مشاركاته الرسمية في سباقات كأس الإمارات السباحة، التي اختتمت مؤخراً، مشيراً إلى أنه رياضي من الطراز الأول، ويعشق رياضة السباحة ويمارسها بشغف، وبيّن الشيخ سعود أن النتيجة التي حققها الشيخ سالم، لم تأتِ بسهولة، إنما جاءت بعد عزيمة وإصرار وتدريبات مستمرة وشاقة، ونوه بأن حضوره على مدار يومي البطولة، كان لتقديم المؤازرة وتشجيع شقيقه على بذل الجهد وتحقيق نتيجة جيدة، وهو ما حققه في النهاية، وتوج بالميدالية الذهبية في سباق 200 م حرة، بل وحطم الرقم القياسي المسجل قبل 11 عاماً، وأعرب الشيخ سعود، عن شعوره بالفخر والإعزاز بتفوق الشيخ سالم، وإحرازه هذه النتيجة الطيبة، وهنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الرياضة الأول في الإمارة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبدوره، قدم المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، التهنئة إلى سمو ولي عهد الشارقة، مباركاً فوز نجله بذهبية بطولة كأس الإمارات للسباحة، وتحقيقه رقماً جديداً على مستوى الدولة، وأدهش السباحين وأمتعهم بأدائه الراقي، وشرف كبير أن يمثل نادي الشارقة، هذا النادي الذي ظل على مدار التاريخ يرفد كافة الألعاب الفردية والمنتخبات الوطنية بخيرة اللاعبين.