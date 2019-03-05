الوصل بطل كأس السباحة بـ98 ميدالية والوحدة ينتزع لقب «العمومي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

فاز فريق الوصل ببطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بعدما نجح في جمع 98 ميدالية ملونة (40 ميدالية ذهبية - 32 فضية - 26 برونزية)، ليواصل الإمبراطور سيطرته على السباحة الإماراتية في مختلف المراحل العمرية، وجاءت أكاديمية برايم ستارز في المركز الثاني بحصد 42 ميدالية (23 ذهبية - 9 فضيات -10 برونزيات)، وحلّ نادي النصر في المركز الثالث برصيد 56 ميدالية (22 ذهبية - 16 فضية - 18 برونزية)، ونجحت سبّاحات النصر في تحقيق 20 ميدالية ذهبية من إجمالي الرصيد الذهبي، ولأول مرة في تاريخ النادي في بطولات السباحة يشارك بعدد 5 سباحات مواطنات، ونجحت منهن السبّاحة ليلى الخطيب تحت 14 سنة في تحقيق 8 ميداليات ذهبية بمفردها، ما أهّلها لتمثيل منتخبنا الوطني في البطولة العربية بالمغرب خلال شهر مايو المقبل، وانتزع فريق الوحدة لقب العمومي (الكبار) بفضل وجود عدد كبير من أبرز السبّاحين، على رأسهم البطل الإماراتي عبيد الجسمي، ونجحت سبّاحة الوحدة في خطف ذهب الكبار والمركز الأول لمرحلة العمومي، وحقق النادي 30 ميدالية ( 10 ذهبيات - 8 فضيات - 12 برونزية)، وشهدت البطولة مشاركة 970 سبّاحاً وسبّاحة، وتحطمت فيها سبعة أرقام قياسية جديدة.

تتويج وتكريم

وعقب ختام البطولة قام سلطان السماحي رئيس الاتحاد، بتكريم الفائزين والشركة المنظمة أكاديمية سي أس إيه، ومديرها عبد الرحمن المرشدي، على المجهود الكبير التي قامت به من أجل تنظيم البطولة الكبرى في تاريخ الاتحاد بمشاركة 970 سبّاحاً وسبّاحة من 34 نادياً وأكاديمية في الدولة، كما كرّم رئيس الاتحاد حكم السباحة الدكتور عبد الرحمن محمد بشارة، بعد انتهاء فترة عمله في الإمارات ووداع بطولات الاتحاد بعد 35 عاماً قضاها في الإمارات، وأشاد عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، بتنظيم البطولة وبالفكرة الجديدة التي أقيمت بها.