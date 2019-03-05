المهيري يحصد جوائز الجولة الثالثة لبطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حصد المتسابق سعيد محمد جابر المهيري، جوائز بطولة دبي لصيد الأسماك 2018-2019، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم، بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وطيران الإمارات، وبي أند أو ماريناس، ومعرض دبي العالمي للقوارب، وأسدل الستار على فعاليات البطولة التي شملت 3 محطات، الأسبوع الماضي، بإقامة منافسات الجولة الثالثة الختامية، واكتفت اللجنة المنظمة بيومين من التنافس المثير، وألغت باقي الأيام، بسبب حالة البحر، من أجل سلامة المشاركين، واقتصرت المنافسات على فئتي سمك (الكنعد والسكل)، وحصل المتسابق سعيد المهيري على المركز الأول، والذي اصطاد سمكة كنعد بوزن 21.40 كلغ، وطول 140 سم، وحل ثانياً المتسابق علي محمود بن تميم بوزن 17.40 كلغ، وطول 125، وجاء ثالثاً المتسابق سالم مصبح الفلاسي بوزن 15.90 كلغ، وطول 123 سم.

جوائز الفائزين

وحصل المهيري صاحب المركز الأول في الجولة الثالثة من البطولة، على مبلغ 25 ألف درهم، وموقف مجاني لمدة عام لقارب بطول 15 م، مقدم من (بي أند أو ماريناس)، إضافة إلى تذكرة سفر مقدمة من الناقلة الوطنية (طيران الإمارات)، كما نال صاحبا المركزين الثاني والثالث، مبالغ مالية، إضافة إلى تذكرة سفر لكل واحد منهما، ونال المهيري أيضاً الجائزة الكبرى، وهي الفوز بواحدة من ثلاث فرص لخوض منافسات كأس العالم 2020 لصيد الأسماك، بعدما تصدر الترتيب العام لأعلى تسجيل للمشاركات والأوزان، وهي الجوائز المقدمة من مركز دبي العالمي التجاري، والذي سيتكفل بالمشاركة العالمية للمهيري، وأيضاً المتسابق محمد عبد الله الحوسني (الثاني) وسالم مصبح الفلاسي (الثالث).

حرص وتتويج

وحرصت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على تتويج أبطال الجولة، بحضور علي ناصر بالحبالة رئيس جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وهزيم القمزي مدير السباقات، وسعيد خليفة المري مدير أول (بي أند أو مارينا)، وحمد عيسى الأنصاري مدير دعم الأعمال في الناقلة الوطنية (طيران الإمارات).