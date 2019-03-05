الفجيرة تكشف عن 61 فعالية تتضمن 45 نشاطاً متنوعاً

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أكملت اللجنة المحلية المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني في إمارة الفجيرة، كافة استعداداتها لتنظيم النسخة الجديدة التي تقام في كافة إمارات الدولة يوم الخميس المقبل، وتم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بقاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة بالفجيرة، الكشف عن اعتماد 61 فعالية رياضية، تتضمن 45 نشاطاً رياضياً متنوعاً في 42 موقعاً مختلفاً، بتنظيم 44 جهة محلية واتحادية، من بينها أندية رياضية وأخرى مجتمعية، إضافة إلى أندية الجاليات، كما يتضمن اليوم الرياضي زرع شجرة الغاف (التسامح)، التي سيتم ترحيلها من الفجيرة إلى مدينة دبا، لتتم زراعتها، كما أعلن أكثر من 300 إمام مسجد بالمنطقة الشرقية، جاهزيتهم للانضمام لمسيرة المشي، ويقام اليوم الرياضي تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة يوم رياضي وطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وشهد المؤتمر شريف العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة المنظمة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وعبد الله الحنطوبي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، مدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وسعيد المعمري مدير نادي الفجيرة للمغامرات، ومحمد عامر سكرتير هيئة الرياضة بإمارة الفجيرة، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية، وأثنى شريف العوضي، على الدعم اللا محدود من سمو ولي عهد الفجيرة، للرياضة والرياضيين، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني، لدعمه للمبادرة.