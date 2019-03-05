4 مواجهات في دوري أقوياء اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات لعبة كرة اليد في السابعة، مساء اليوم، 4 مباريات لحساب الجولة الثانية عشرة بدوري رجال اليد، وتبرز للواجهة موقعة صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، والتي تشهد حلول الشارقة الوصيف بفارق الأهداف عن شباب الأهلي ولكل منهما 28 نقطة، ضيفاً على النصر الرابع برصيد 22 نقطة، وبقية المباريات الثلاث تصب في مصلحة الأندية القديمة بساحات اللعبة عندما تواجه ضيوف هذه اللعبة للمرة الأولى بساحات اللعبة.

حيث يستقبل فريق شباب الأهلي المتصدر ضيفه فريق الظفرة السابع برصيد 14 نقطة، ويحل الوحدة الثامن بـ 11 نقطة ضيفاً على العين الخامس بـ 20 نقطة، ويستقبل فريق بني ياس التاسع بـ 10 نقاط أبناء عمومتهم بفريق الجزيرة السادس بـ 17 نقطة.

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء موقعة من العيار الثقيل، والتي يلتقي فيها العميد النصر مع ضيفه الشارقة، ويخوض الفريقان المباراة بطموح مشترك هدف كل منهما تجاوز الآخر بالفوز، وحصد نقاط المباراة الثلاث التي تمنح النصر المركز الثالث، والطرف الآخر الشارقة المحافظة على مشاركة شباب الأهلي صدارة المسابقة، بل الطموح بالتربع على القمة في حال تعثر شباب الأهلي اليوم أمام فريق الظفرة رغم صعوبته، كما يستقبل شباب الأهلي المتصدر فريق الظفرة جديد اللعبة بطموح تأكيد الفوز بالدور الأول 21/‏34، بينما سيسعى فريق الظفرة للخروج من المباراة بنتيجة مرضية.

والحال لن يختلف كثيراً عند فريق العين الخامس برصيد 20 نقطة عندما يستقبل فريق الوحدة الثامن برصيد 11 نقطة، وبالتأكيد يتطلع الزعيم لتأكيد أحقية فوزه في الدور الأول 13/‏23. ويتطلع فريق الجزيرة السادس برصيد 17 نقطة لتكرار فوزه في الدور الأول 21/‏31 عندما يستقبل جاره فريق بني ياس التاسع والأخير برصيد 10 نقاط.