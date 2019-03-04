محمد الشرقي يشهد انطلاق شعلة الأمل في قلعة الفجيرة

المصدر: وام

عبّر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عن سعادته بانطلاق شعلة الأمل من الفجيرة في رحلتها التي ستمر بجميع مدن الدولة وصولا الى العاصمة أبوظبي في 13 مارس الجاري تمهيداً لانطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 .

وأكد أن حفل الشعلة الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحمل قيم التضامن والاحترام والأخوة والشجاعة التي تمثل نهجاً راسخاً في الدولة،

وتجسّد رؤى وتوجيهات قيادتها الحكيمة، في الانفتاح على الآخر والتسامح والتكافل معه واحترام التنوع والتعايش السلمي بين الشعوب.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي... الحفل الخاص بشعلة الأمل الذي أقيم في قلعة الفجيرة بهدف تعزيز المعاني والقيم الإنسانية للحدث ومنح جميع المواطنين والمقيمين فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية .

وقام سمو ولي عهد الفجيرة بإشعال الشعلة في قلعة الفجيرة، كما استمع سموه إلى عدة كلمات بهذه المناسبة الكبيرة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة توفير كافة أشكال المساعدة والمساندة للجنة المنظمة للأولمبياد العالمي،

ووضع كافة الإمكانيات خدمة لهذا الحدث وإنجاح فعالياته.

وقال سموه: "إنه من حسن الطالع أن تتزامن هذه اللحظة التاريخية بوصول شعلة الأمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى منذ تأسيس الأولمبياد الخاص مع تباشير عام التسامح الذي يجسد عالمية القيم الإنسانية التي تتبناها الإمارات، وتبوئ الدولة موقع المؤثر في المشهد العالمي عبر قيامها ببلورة استراتيجية ثقافية وفكرية لتعزيز مستويات الوئام العالمي ودعم روح التعايش والسلام بين أبناء شعبها وباقي دول العالم ومكافحة أفكار التطرف والتعصب".

حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من كبار الضباط في الشرطة والقوات المسلحة وكبار المسؤولين في الفجيرة وحشد ضخم من الرياضيين والمهتمين.