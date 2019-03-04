نادي الإمارات ينهي تحضيراته لليوم الرياضي الوطني

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أكد محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن النادي أنهى تحضيراته للاحتفال بمبادرة اليوم الرياضي الوطني، والتي تنطلق الخميس المقبل، وقال إن المبادرة، عززت مفهوم المشاركة المجتمعية لدى كل الفئات، وفتحت المجال لتقديم نماذج فريدة في التعبير عن حب الوطن، وأضاف: اليوم نستعد للاحتفال بحدث مهم في أجندتنا الرياضية، وفي عام التسامح، وترجمة لشعاره السامي، وهو «الإمارات تجمعنا»، والجميع يبذل قصارى جهده من أجل الترويج للحدث بأفضل صورة ممكنة، ووصوله لأكبر عدد ممكن من الشرائح العمرية، وأوضح الشمسي أن النادي سينظم حوالي 24 فعالية، ستتضمن العديد من الألعاب الفردية والجماعية والتراثية، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية.