أبطالنا يتألقون في سباق دبي للدراجات المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل أبطالنا في الدراجات المائية، تألقهم وسيطروا على المراكز الأولى في سباق دبي (الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات الدولية)، التي أقيمت أول من أمس، ليضمنوا بالتالي الاستمرار نحو معانقة ألقاب الموسم في الفئات المختلفة، وشهدت شواطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية حراكاً رياضياً كبيراً تمثل في منافسات سباق دبي والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأقيم بالتزامن وضمن فعاليات الدورة رقم 27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019، وسجل السباق نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً تمثل في حضور ومشاركة ما يزيد عن 70 متسابقاً يمثلون أكثر من 10 دول، تنافسوا على ألقاب 12 فئة على مدار يومين متتاليين.

بروز الحمادي

وبرز في المنافسات، بطلنا الصاعد عبد الله عبد الرحمن الحمادي، حيث انتزع المركز الأول لفئة جالس جي بي 3، ليضيف 50 نقطة جديدة جعلته يحافظ على وصافة الترتيب العام برصيد 254 نقطة متفوقاً على بطلنا عامر حوير (الثاني) في السباق، والذي لا يزال يحتفظ بقمة الترتيب لهذه الفئة بعدما أضاف 44 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 270 نقطة وفيما جاء بطلنا فهد حسن البلوشي ثالثاً، وكان بطلنا الحمادي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ثنائية نادرة، عندما نافس بقوة المتسابق الكويتي سالم أيمن المطوع على صدارة فئة واقف جي بي 2 حيث تساويا في مجموع النقاط 47 نقطة، وتفوق المطوع بأفضلية الفوز في آخر جولة، لكن الحمادي، أكبر المستفيدين بالمحافظة على صدارة الترتيب العام والاقتراب أكثر من لقب الموسم رافعاً رصيده إلى 276 نقطة.

درب التألق

وسار بطلنا سلمان يونس العوضي على درب التألق أيضاً محققاً المركز الأول لفئة جالس جي بي 2، بعد تصدره الفترتين الصباحية والمسائية ليواصل أيضا صدارة الترتيب برصيد 282 نقطة فيما حل ثانياً الكويتي راشد الدواس وثالثاً بطلنا خالد سليمان المازمي، وفي فئات الناشئين واقف جي بي فاز بطلنا احمد عيسى الحمادي بالمركز الأول لفئة (3.3) ليواصل صدارة الترتيب برصيد 294نقطة، وسطع نجم بطلنا الصاعد راشد سالم طاهر الذي فاز بالمركز الأول ناشئين (3.2) متقدماً على الكويتي فارس إبراهيم، ونجح بطلنا علي عيسى آل علي في إحراز المركز الأول لفئة(3.1) بجدارة معززاً موقفه في صدارة الترتيب لهذه الفئة برصيد 285 نقطة، وجاءت منافسات فئة واقف جي بي 2 (فوق 30 عاما) مثيرة حيث ظفر المتسابق محمد ميزر المري بالمركز الأول متقدماً على راشد عبد الله السويدي (الثاني) وحريز المر محمد بن حريز (الثالث) ليتقدم المري إلى صدارة الترتيب العام لهذه الفئة برصيد 189 نقطة.

نجاح كويتي

وشهدت منافسات جالس محترفين جي بي 1 تألقاً كويتياً خالصاً بسيطرة الأشقاء على المراكز الثلاثة الأولى حيث حل متصدر الترتيب العام محمد جاسم الباز أولاً يليه محمد إبراهيم بوربيع ثانياً ويوسف العبدالرزاق ثالثاً واستمر أيضا التألق الكويتي في منافسات جالس جي بي 4 عبر يوسف الخلفان (الأول) وأحمد الخضاري (الثاني) وحل بطلنا يوسف آل خوري ثالثاً أما منافسات واقف جي بي 1 فقد شهدت تتويج النمساوي كيفين رايتير بالمركز الأول متقدما على الفرنسي روفائيل مورين (الثاني) والبريطاني كريستوفر ويلكينسون (الثالث).

تتويج

عقب نهاية المنافسات جرت مراسم تتويج أبطال سباق دبي للدراجات المائية وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات السباق بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات في النادي.