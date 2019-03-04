عيسى هلال: سالم بن سلطان مشروع بطل أولمبي 2028

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، نجل ولي عهد الشارقة، تألقه في اليوم الثاني من بطولة كأس الإمارات للسباحة، والتي اختتمت أول من أمس، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وشهدت مشاركة تاريخية، وصلت إلى 970 سباحاً وسباحة، إذ نجح الشيخ سالم بن سلطان، في تحطيم رقم الدولة بسباق 200 م حرة، والفوز بالميدالية الذهبية، بآخر سباقاته في البطولة، ليصل إجمالي عدد ميداليته الشخصية إلى أربع، منها الذهبية الأخيرة، إضافة إلى 3 فضيات، في أربعة سباقات شارك فيها، وحضر مراسم تكريم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، شقيقه الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وسلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان عبد الرحمن عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، ونجح الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تحطيم رقم الدولة في سباق 200 م حرة، بزمن 2:11:23 دقيقة، وكان الرقم السابق مسجلاً باسم السباح عبد الله نصيب من نادي العين، بزمن 2:12:99 دقيقة، وكان قد حققه عام 2008.

مشروع بطل

وأكد عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، هو مشروع بطل أولمبي عام 2028، حيث إنه في برنامج إعداد خاص، وسيتم وضع خطة كاملة من أجل تجهيز سموه للمشاركة والمنافسة في أولمبياد 2028، مشيراً إلى أن مشاركة الشيخ سالم في بطولة كأس الإمارات للسباحة، ووسط 1000 سباح، لم تأتِ مصادفة، وقال عيسى هلال: تلقينا اتصالاً من سمو ولي عهد الشارقة، أخبرنا خلاله عن رغبة نجل سموه في المشاركة بالبطولة، وأن لديه أرقاماً منافسة ومؤهلة للفوز، وبالفعل، تم معرفة الأرقام، وتكليف اللجنة الفنية في مجلس الشارقة الرياضي بدراسة هذه الأرقام، ومعرفة أين يقف الشيخ سالم بن سلطان في وسط هذه المنافسة، وبالفعل، تحقق النجاح في أول مشاركة له.

دعم واهتمام

وأضاف هلال: نعم الشيخ سالم بن سلطان هو مشروع بطل أولمبي، سيتم إعداده لبطولة عام 2028 من الآن، وبصفتي عضواً في اللجنة الأولمبية الوطنية، سيكون هذا من اهتمامي، والأمر لن يتوقف عند الشيخ سالم فقط، وإنما قال لي سمو ولي عهد الشارقة: هناك رياضيون في الشارقة جميعهم أبناؤنا، وأي لاعب سيبرز ونرى أن لديه القدرة على المواصلة، ورفع علم الدولة، فلن يتأخر مجلس الشارقة الرياضي في دعمه والاهتمام به، من أجل الصالح العام للرياضة الإماراتية بوجه عام.

تهنئة

توجه المهندس سليمان عبد الرحمن عبد الله عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، بالتهنئة إلى سمو ولي عهد إمارة الشارقة، وإلى الشيخ سالم بن سلطان البطل الجديد، مشيراً إلى أن ما حدث كان مفاجأة للجميع، بتحطيمه رقماً في السباحة ظل صامداً 11 عاماً، ما يدل على الرغبة والطموح لكي يكون الشيخ سالم بن سلطان القاسمي مشروع بطل جديد، وهو أمر غاية في الروعة، ويؤكد التخطيط الجيد من جانب الشيخ سالم، وبالتأكيد، سيكون هذا الإنجاز دافعاً للكثيرين، وقدوة للعديد من أبناء الدولة لممارسة الرياضة.