إطلاق حملة «طاقة الأولمبياد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت دائرة الطاقة، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، أمس، باعتبارها الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 حملة متكاملة تحت شعار «طاقة الأولمبياد».

وتشمل الحملة تنظيم سلسلة من الفعاليات والمبادرات في أماكن مختلفة ضمن مدينة أبوظبي وفي مقرات استضافة الألعاب في خطوة تعكس التزام الدائرة بالمساهمة في دعم هذا الحدث وزيادة الوعي حول قطاع وموارد الطاقة وكيفية الاستخدام الأمثل لها.

وتقوم حملة «طاقة الأولمبياد» على ركائز رئيسية أربع هي الطاقة مشاركة، الطاقة استدامة، الطاقة تفاعل، الطاقة قوة.

وفي هذا السياق، قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: «أهداف الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية تنسجم مع أهداف دائرة الطاقة في تحقيق الاستفادة من مختلف موارد الطاقة وتعزيز عملية التكامل بينها».