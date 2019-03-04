احتفالية كبيرة بـ«شعلة الأمل» في صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، باستقبال «شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص، بتنظيم احتفالية كبيرة في صرح زايد المؤسس بأبوظبي، وذلك قبل انطلاق الشعلة، في مسيرة تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تجوب خلالها إمارات الدولة. وقامت مجموعة من ضباط الشرطة بنقل «شعلة الأمل»، إلى صرح زايد المؤسس، عقب وصولها إلى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، في موكبٍ مكون من 12 قارباً.

وتقدم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مسيرة حمل الشعلة باتجاه صرح زايد المؤسس، حيث كان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وآلاف الموظفين، في استقبالهم، لتبدأ الاحتفالية بقيام أحد رياضيي الأولمبياد الخاص بإنارة «شعلة الأمل».

وفي نهاية الاحتفالية، تم نقل «شعلة الأمل» إلى الفجيرة، في أولى محطاتها، ضمن مسيرة تشمل عدداً من المحطات التي تغطي إمارات الدولة. وكانت الشعلة قد وصلت إلى أبوظبي، على متن خطوط الاتحاد للطيران، قادمة من أثينا في 28 فبراير 2019.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «نحن فخورون بدعم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، الذي يجسد العديد من القيم النبيلة التي تشمل الاتحاد والاحترام والتعايش الإنساني واحتواء الجميع، والتي تعد جميعها من القيم والمبادئ الراسخة في دولة الإمارات. ويشكل تزامن استضافة هذه الألعاب مع عام التسامح، مناسبةً لتعزيز ثقافة الاحتواء والقبول، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع يستوعب ويحتوي الجميع، على تنوع إمكاناتهم وقدراتهم وثقافاتهم».

وأضاف: «يسرنا في أدنوك دعم أهداف الأولمبياد الخاص، التي تشمل تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال الرياضة. ومع انطلاق «شعلة الأمل» في جولتها عبر إمارات الدولة، فإننا في أدنوك متحِدون ومستمرون في التزامنا بتمكين التقدم الاجتماعي، ودعم جهود الدولة الرامية لبناء مجتمع يحتوي الجميع».

من جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، أن كافة الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، تشارك بشكل فاعل في إنجاح هذا الحدث الدولي، وتعتبر مسيرة شعلة الأمل، المرحلة الأخيرة في التمهيد للألعاب العالمية، مشيراً إلى حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث.