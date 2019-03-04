البحريني صباح بطلاً لدولية دبي للسنوكر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

توج البحريني حبيب صباح بطلاً للنسخة الأولى لبطولة دبي الدولية للسنوكر في نسختها الأولى التي أقيمت تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر واختتمت في نادي الاتحاد مساء أول من أمس، وحسم صباح اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب منتخب باكستان أبو سيم بنتيجة 6-3، وقام رائد باقر نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر بتتويج الفائزين بحضور خالد الخيلي مدير الاتحاد ومحمد عبدالله رئيس لجنة لمسابقات ونال محمد حسين من الإمارات جائزة المركز الرابع ونجم منتخبنا الوطني محمد شهاب جائزة المركز الثالث والباكستاني أبو سيم جائزة المركز الثاني وحبيب صباح كأس البطولة وجائزة المركز الأول، وعبر البطل البحريني حبيب صباح عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه في دبي، مشيداً بمستوى التنظيم والاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للعبة، وقال إنه يفخر كثيراً بعودته للبحرين بلقب النسخة الأولى لدولية دبي لكون البطولة ضمن نخبة من اللاعبين المتميزين في بلادهم.

مستوى متميز

وهنأ نجم منتخبنا المصنف الأول محمد شهاب، حبيب صباح بفوزه الغالي باللقب، وقال إن النتيجة ليست غريبة على حبيب الذي حقق نتائج عديدة على الصعيد الشخصي وعلى صعيد منتخب البحرين، وفوزه بالبطولة الدولية هو الثالث له خلال مشاركاته في مختلف البطولات في الإمارات، ووصف شهاب، مستوى النسخة الأولى للبطولة الدولية بالمتميز من واقع التنافس القوي بين جميع اللاعبين ما صنع تنوعاً في الأدوار المتقدمة، ونبه شهاب، زملاءه لاعبي المنتخب الوطني بضرورة التركيز ومراجعة أنفسهم في الفترة المقبلة لأن المنافسة قوية والمستويات تطورت كثيراً، وقال إن محافظة الإمارات على مركزها المتميز على الصعيدين الخليجي والعربي، لن تكون سهلة، ما لم ينتبه جميع اللاعبين، وأثنى شهاب على إطلاق اتحاد البلياردو والسنوكر للبطولة الدولية وعلى الاهتمام الذي يوليه الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحرصه على استمرار النشاط بتنظيم بطولات مختلفة محلية ودولية.

تطور البطولة

وعبر رائد باقر نائب رئيس الاتحاد، عن سعادتهم بالنجاح الذي تحقق في النسخة الأولى للبطولة، مشيراً إلى أن عناصر النجاح تمثلت في المشاركة الكبيرة من 12 دولة «64 لاعباً» والمستويات الفنية الجيدة للاعبين ما انعكس إيجاباً على المنافسة القوية في المراحل المتقدمة، وقال إن مبادرة رئيس الاتحاد بإطلاق هذه البطولة، تعد جزءاً من الاهتمام الذي يوليه الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للعبة على صعيد دولة الإمارات والوطن العربي والدول الصديقة، وأكد باقر أن نجاح النسخة الأولى يدفع اتحاد اللعبة لمزيد من الاهتمام لتطوير البطولة العام المقبل.