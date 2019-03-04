مدينة شانتو الصينية تستضيف الألعاب الآسيوية للشباب 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

منحت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، مدينة شانتو الصينية حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب عام 2021 والتي تم إطلاقها للمرة الأولى عام 2011 في سنغافورة، ثم استضافت نانجينغ الدورة الثانية عام 2013، جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي، والتي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك على مدار يومين متتاليين، وشاركت فيها اللجنة الأولمبية الوطنية، بوفد ترأسه طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة يرافقه كل من أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، وبطي العبدولي مدير مكتب متابعة الأداء والتطوير باللجنة.

وتخلل الاجتماعات العديد من الموضوعات والتقارير الخاصة بالدورات والاستحقاقات الرياضية على الأصعدة كافة.