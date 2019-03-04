الوصل ثالث دوري اليد من بوابة الوحدة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقدم فريق الوصل لكرة اليد إلى المركز الثالث، برصيد 25 نقطة، بختام الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الرجال، عقب فوزه الكبير أول من أمس بنتيجة 18/‏34 على ضيفه فريق الوحدة، الذي يقبع في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، وبنفس الجولة، نجح فريق العين، في تجاوز فريق الظفرة 22/‏21، ليرفع الزعيم رصيده إلى 20 نقطة، منحته المركز الخامس، بينما استمر الظفرة بمركز السابع، بعد أن توقف رصيده عند 14 نقطة، ومنح فارق الأهداف شباب الأهلي الصدارة مع الشارقة، ولكل منهما 28 نقطة، ويحل النصر رابعاً 23 نقطة، والجزيرة سادساً 17 نقطة.

ولم يجد فريق الوصل صعوبة وهو يلعب على أرضه، في تجاوز فريق الوحدة، الوافد الجديد على المسابقات المحلية للرجال هذا الموسم، والتفوق عليه بفارق 16 هدفاً، خاصة وأنه حسم المباراة مبكراً بتقدمه في الشوط الأول 16/‏10.