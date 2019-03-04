شباب الأهلي والنصر أكبر الرابحين من الجولة 14 للطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استفاد فريقا شباب الأهلي والنصر، بشكل خاص من نتائج الجولة الرابعة عشرة لدوري الكرة الطائرة للرجال، حيث تقدم شباب الأهلي من المركز الثالث إلى الثاني، والنصر من السادس إلى الخامس، مع بقاء 4 جولات فقط على نهاية الدور الثاني، وتأهل الأربعة الأوائل للعب على اللقب من خلال دورة «البلاي أوف».

وارتقى شباب الأهلي إلى الوصافة، بعد فوزه على الوصل 3-0، ووصوله إلى النقطة 31، وصعد النصر إلى المركز الخامس، برصيد 25 نقطة، بفوزه على الظفرة 3-0، فيما تراجع الوصل إلى المركز السادس، بتوقف رصيده عند 24 نقطة، وحافظ العين على صدارته للترتيب، برصيد 34 نقطة، بعد فوزه 3-0 على الجزيرة، الذي تراجع إلى المركز الثالث بـ 28 نقطة، ويأتي بني ياس رابعاً بـ 28 نقطة، بفوزه 3-1على حتا، الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة.