روغليتش: اتخاذ القرار المناسب سرّ التفوّق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف الدراج السلوفيني بريموز روغليتش، أن اتخاذ القرار في الوقت المناسب سرّ تفوقه في طواف الإمارات، وقال: للفوز في مثل هذه السباقات القوية، يجب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب للانطلاق، وادخار الجهد الذي يساعدك على التغلب على المنافسين.

واعترف روغليتش بقوة المنافسة التي وجدها من الإسباني أليخاندرو فالفيدي، المعروف بتفوقه في سباقات الصعود، التي تميزت بها 3 مراحل في طواف الإمارات، وهي مرحلة العين على قمة جبل حفيت، ومرحلة حتا، والمرحلة السادسة، التي انتهت على قمة جبل جيس. وأضاف: كنت أشعر أني في معركة حقيقية، ولم يكن من السهل الحفاظ على المركز الأول.

وأوضح روغليتش أن الأسبقية التي فاز بها في المرحلة الأولى، مهدت له الطريق للفوز بلقب الطواف.