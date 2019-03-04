ناصر آل رحمة: 200 قناة تلفزيونية نقلت الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن هناك 200 قناة تلفزيونية في العالم بثت فعاليات الطواف على مدى 7 أيام، إضافة إلى كبرى الصحف العالمية، مثل قنوات يورو سبورت وصحيفتي لاغازيتي ديل سبورت الإيطالية وليكيب الفرنسية وملايين التغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «كانت تغطية بشكل جاذب للمشاهدين، وإبراز معالم الإمارات السياحية وطبيعتها الساحرة الصحراوية والجبلية والمحميات الطبيعية، ونحن لجنة منظمة وصلنا الكثير من التفاعل الإيجابي من العديد من الدول حول العالم».

وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن التركيز على تغطية طواف الإمارات بشكل مكثف من وسائل الإعلام، لكونه يأتي في مقدمة الطوافات العالمية في الموسم الجديد، في ظل وجود أسماء كبيرة وبروز أسماء جديدة في بعض المراحل.

وصرّح ناصر أمان آل رحمة بأن إطلاق اسم الإمارات على الطواف منحه قوة أكثر، ليكون ضمن أبرز السباقات العالمية، وقال: «شمل الطواف كل إمارات الدولة ومناطق عديدة، ونحن فخورون بمشاركة أفضل 20 فريقاً في العالم ودراجين من أفضل المصنفين عالمياً أيضاً، وإقامة الطواف على مدى 7 أيام متواصلة تشكّل دافعاً إضافياً لهذه الفرق للوجود في الإمارات، لأن المتسابقين يفضلون السباقات التي تمتد من 7 إلى 21 يوماً».