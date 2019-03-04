المطيوعي: دعم السباق واجب وطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي، أن إطلاق المرحلة السابعة لطواف دبي من سفاري دبي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه هذا الحدث الرياضي في التعريف بالمعالم السياحية في الدولة، مشيراً إلى أن بلدية دبي كانت دائماً في مقدمة الداعمين للقطاع الرياضي، وستستمرّ في دعمه، وقال: طواف الإمارات حدث رياضي عالمي ودعمنا له واجب وطني.

وأوضح المطيـوعي أن دمج الطوافات الثلاثة في سباق واحد منح الحدث بعداً عالمياً أكبر وضاعف نجاحاته، وقال: التنوع في اختيار المواقع والمسارات فكرة ذكية من اللجنة المنظمة لتحقيق المزيد من المكاسب وإبراز سحر الإمارات إلى العالم.

وأضاف: طواف الإمارات يحقق أهدافاً اقتصادية ورياضية، كما يساهم في نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع.