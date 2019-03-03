الفجيرة المحطة الأولى لجولة «شعلة الأمل» في الإمارات

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

بدعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، ينطلق حملة «شعلة الأمل»، بمسيرتهم عبر إمارات الدولة في فعالية تجرى برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث ستكون إمارة الفجيرة المحطة الأولى، التي تستقبل الحدث غداً، ضمن جولة تستمر عشرة أيام، وصولاً إلى العاصمة أبوظبي في 13 مارس الجاري، تمهيداً لانطلاق الحدث العالمي.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة إنه قد تم تسخير كافة الموارد والإمكانيات من قبل القيادة العامة لشرطة الفجيرة لإنجاح استضافة الإمارة لشعلة الأمل المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، موجهاً بضرورة إظهار هذا الحدث الاستثنائي بما يعكس مكانة الدولة وسمعتها في استضافة الأحداث العالمية.

اهتمام

ومن جانبه أكد سعيد السماحي رئيس اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص وبرنامج المدن المضيفة في الفجيرة أن فعالية «شعلة الأمل» تحظى بمتابعة واهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لضمان نجاح انطلاقة مسيرة شعلة الأولمبياد من الفجيرة في جولتها بأهم المعالم التراثية والسياحية، وترسيخ أهدافها الإنسانية والرياضية القيمة على مستوى العالم والتقاء مختلف الشعوب والثقافات على أرض الإمارات، وستنطلق «شعلة الأمل» عبر إمارات الدولة يحملها «حماة الشعلة» من ضباط شرطة إماراتيين ودوليين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب رياضيّي الأولمبياد الخاص، حيث تبدأ من قلعة الحيل التاريخية، ثم تمر الشعلة على أبرز المعالم الأثرية والسياحية في إمارة الفجيرة وهي سارية العلم، حديقة الفجيرة للمغامرات، مسجد البدية التاريخي، ووادي الوريعة لتنتهي في حفل يقام خصيصاً لفعالية الشعلة في قلعة الفجيرة.