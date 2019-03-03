«دبي البحري» يكثف التحضيرات لسباق القفال للسفن الشراعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعمه المتواصل واهتمامه بتطوير الرياضة والمحافظة على إرث الآباء والأجداد مثمنين رعايته الكريمة لحدث سباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي وجه سموه بإقامته هذا العام يوم 27 أبريل المقبل ليكون مسك ختام الموسم الرياضي البحري 2018-2019.

وحرص مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة على مناقشة كافة الأمور الخاصة بالتحضيرات لإنجاح الحدث المرتقب حضر الاجتماع كل من علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء حريز المر محمد بن حريز وعدنان علي العبار وإبراهيم سلطان الحداد وجمال زعل بن كريشان ومحمد عبدالله الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة.

وقرر مجلس إدارة النادي تشكيل اللجنة العليا المنظمة للسباق و تكثيف الاستعدادات للانطلاقة قبل أقل من شهرين على الموعد وستكون اللجنة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري وتضم علي ناصر بالحبالة نائباً لرئيس اللجنة ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي مشرفاً عاماً وهزيم محمد القمزي مديراً للحدث واعتماد اللجان المعاونة، ووجه مجلس الإدارة بضرورة التنسيق المبكر مع الشركاء الاستراتيجيين مع النادي في تنظيم التظاهرة الرياضية البحرية والعرس التراثي الكبير والذي سينطلق من جزيرة صير بو نعير في عمق مياه الخليج العربي وحتى شواطئ دبي في جميرا لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً وذلك من أجل التنسيق المبكر لإنجاح الحدث.