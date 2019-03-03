لجنة دبي للمدن المضيفة تعقد لقاء تعريفياً لمتطوعي الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقدت لجنة دبي للمدن المضيفة أمس، لقاء تعريفياً لجميع فرق العمل المساهمة في استضافة الوفود المشاركة في برنامج المدن المضيفة ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، بهدف تعزيز مهارات فرق العمل في التعامل مع الرياضيين المشاركين في البطولة، وبما يضمن إبراز الحدث بالشكل اللائق ويواكب تطلعات القيادة.

وشهد اللقاء الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتورة آمنة المازمي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ممثل إمارة دبي في لجنة المدن المضيفة ضمن الأولمبياد الخاص، وجد تجاوباً كبيراً حيث حضره ما تجاوز 500 شخص، حرص جميعهم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من هذا اللقاء التعريفي، وظهر ذلك جلياً في تفاعل الحضور ودعمهم لإبراز الوجه المضياف والحضاري العالمي للدولة أمام ضيوف الوطن، وشمل الحضور المتطوعين الذين بادروا بتسجيل أسمائهم للمشاركة في هذا الحدث الهام، والجهات الحكومية الداعمة، وممثلي المدارس الخاصة التي ستستقبل المشاركين ضمن برنامج «تبني الدول»، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص المساهمين في البرامج الترفيهية، وتطرق اللقاء التعريفي إلى أهمية استضافة هذا الحدث الرياضي الإنساني الكبير، وضرورة إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية.