هجن الرئاسة تعانق أغلى الرموز في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حققت مؤسسة هجن الرئاسة، إنجازاً كبيراً، بحصولها على «هاتريك» أغلى رموز المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2019)، حيث انتزعت سيفاً وبندقيتين وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الإنجاز .

وحققت هجن العاصفة إنجازاً، بتتويجها بالسيف الفضي للزمول المهجنات، وتوج معاليه الشعار الأحمر بالسيف الذهبي، كما توج معاليه الفائزين بالرموز في اليوم الختامي، وسيطرت هجن الرئاسة على أشواط الرموز للحول المحليات والزمول المحليات والمهجنات، بينما كانت هجن العاصفة على موعد مع رمز الزمول المهجنات، وكررت «شواهين»، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، إنجازها الذي حققته العام الماضي في الوثبة، وتوجت بسيف صاحب السمو رئيس الدولة الذهبي للحول المحليات، للعام الثاني على التوالي، لتحصد الناموس و2 مليون درهم، وانتزع «هملول» الرمز الثاني لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وأهدى الشعار بندقية الزمول المحليات، والجائزة مليون ونصف درهم.

هجن العاصفة

وأعلنت هجن العاصفة، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن نفسها بقوة في الشوط الثالث، واستطاعت «شنذاره»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، أن تهدي الشعار العملاق سيف رئيس الدولة الفضي للحول المهجنات، بعد أن تمكنت من خطف الرمز في آخر 10 أمتار من السباق، وأهدى «شاهين»، بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري، هجن الرئاسة «الهاتريك» والرمز الثالث، بحصوله على بندقية الزمول المهجنات في الشوط الرابع الأخير.

تهنئة

ورفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان ، أسمى آيات التهاني ، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على الإنجاز الذي حققته هجن الرئاسة، بتتويجها بسيف رئيس الدولة في ختامي الوثبة 2019، وأكد معاليه أن الإنجاز هو تتويج لموسم استثنائي حافل، حققت فيه هجن الرئاسة العديد من الإنجازات، التي توجتها في ختامي الوثبة 2019، بـ 12 رمزاً، معرباً عن سعادته الغامرة بإنجاز هجن الرئاسة والتتويج بأغلى الرموز، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الإعداد والتجهيز المبكر قبل المشاركة في أي محفل من المحافل، وعن طريق توفير كل وسائل الدعم، من أجل الوصول إلى المراتب الأولى دائماً في كل السباقات.