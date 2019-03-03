المري يكرم رعاة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الرعاة الرسميين لبطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2019، التي نظمتها الدولة ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وممثلي الشركات الراعية الرئيسية للبطولة.وتقدم اللواء عبد الله خليفة المري بجزيل الشكر للرعاة الرسميين للبطولة ، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تلعبه الشراكة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة .