العين بطل كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، الفرق الفائزة في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في ختام الجولة النهائية، التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، وسط منافسات استثنائية جمعت بين 12 نادياً على مستوى الدولة للفوز بواحد من أغلى الألقاب الوطنية.

وتصدر نادي العين البطولة بمجموع 540 نقطة وعدد ميداليات بلغ 8 ذهبيات، و8 فضيات، و10 برونزيات، بينما حل نادي الوحدة في المركز الثاني بمجموع 342 نقطة، وعدد ميداليات بلغ 5 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات، أما عن المركز الثالث فكان من نصيب نادي الجزيرة بمجموع 152 نقطة وذهبية واحدة، و4 فضيات، وبرونزيتين.

وحضر فعاليات الجولة الختامية من منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، وناصر محمد عبدالله العبدول المدير الإقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي. وكذلك، حضرت المنافسات التي جرت علياء المنصوري، الطفلة الإماراتية الفائزة في مسابقة «الجينات في الفضاء».

وتسلم خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية كأس البطولة الممنوحة لنادي العين، فيما تسلم خالد الهنائي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية درع البطولة الممنوحة لنادي الوحدة بصفته وصيفاً في هذه البطولة، كما تسلم راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة نادي شركة الجزيرة للألعاب الرياضية درع المركز الثالث .

صدارة

وكان نادي العين قد تصدر منافسات البطولة في الجولتين الأولى والثانية وحافظ على مركزه المتقدم في الجولة الختامية ليظفر بالكأس دون منازع.

وتوزعت منافسات الجولة الختامية من البطولة على خمسة أبسطة، وفق نظام "الحزام المفتوح بالأوزان"، والذي يشمل ثلاث فئات تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17.

وأظهر اللاعبون مهارات نوعية ومتميزة باكتسابهم تقنيات لعب جديدة.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: نفخر بالنجاح الذي حققته هذه البطولة الغالية على قلوب جميع الرياضيين، والتي تحمل اسم سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وازددنا فخراً بالمستويات الاحترافية التي شهدناها في المنافسات بين الأندية المحلية وما قدمه لاعبوها على أبسطة البطولة، إذ كانت هذه المنافسات الاستثنائية ثمرة جهود بذلها الاتحاد لتحقيق رؤيته الرامية إلى تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو وبناء جيل قوي واعد يحمل على عاتقه مهمة تمثيل وطننا الغالي في كافة أنحاء العالم بأكثر الطرق تشريفاً.

إضافة قيمة

وأشار الظاهري إلى أن البطولة شكلت إضافة قيمة واستثنائية لأجندة البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إذ إنها بطولة تتمتع بطابع خاص ومحطة تاريخية في مسيرة جوجيتسو الإمارات.

وتوجه الظاهري بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة التي لولا جهودها الحثيثة في دعم وتشجيع رياضة الجوجيتسو لما وصلت هذه الرياضة إلى المستوى المذهل الذي وصلت إليه اليوم، وهو ما جعلها تستحوذ على اهتمام مختلف فئات المجتمع الإماراتي ليبادروا بتعلمها والوصول إلى أعلى مستويات التمرس فيها، واضعين نصب أعينهم تحقيق المزيد من الإنجازات.