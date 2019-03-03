فيدرر بطل تاريخي لـ «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توّج الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، أمس، السويسري فيدرر المصنف 7 عالمياً بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وحقق فيدرر رقماً قياسياً جديداً وإنجازاً تاريخياً بحصوله على اللقب الثامن بالبطولة بتغلب في النهائي على اليوناني تسيتسيباس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4 في 69 دقيقة، ليصل إلى اللقب 100 في مسيرته الاحترافية، حضر التتويج ماكلوكين النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك نائب أول رئيس الاتصال المؤسسي في «سوق دبي الحرة»، مدير البطولة، وناصر يوسف، أمين عام اتحاد التنس.