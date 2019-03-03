معسكر «رابطة السلة الأمريكية» في دبي

المصدر: دبي - وام

انطلق المعسكر التدريبي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «إن بي آي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أمس، في دبي، بمشاركة أكثر من 120 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة من إمارات الدولة كافة.

ويشرف على المعسكر، الذي يستمر حتى 9 الجاري، ثلاثة مدربين محترفين من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، قدموا مجموعة من التدريبات المتقدمة التي يحظى بها المحترفون ضمن الدوري الأمريكي لكرة السلة. وأكدت الرابطة مساعيها لتنظيم معسكر ثانٍ يوليو المقبل، بعد الإقبال الواسع الذي حظيت به النسخة الأولى.