130 دورية لتأمين مسار «السابعة»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف العقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، عن تخصيص 130 دورية و270 فرداً من عناصر الشرطة لتأمين مسار المرحلة السابعة لطواف الإمارات، وقال: المرحلة الأخيرة تعدّ الأقصر من بين المراحل السبع، ولكنها الأصعب من ناحية التنظيم لأنها تشقّ وسط المدينة وتمرّ عبر الأسواق القديمة والمناطق السكنية والعمرانية الجديدة والتحدي الأكبر الذي واجهناه هو ريتم السباق السريع، ما يفرض المزيد من الحذر لتجنب المفاجآت حتى خط النهاية.

وأوضح، أن هناك 3 أسباب تجعل من المرحلة الأخيرة الأصعب تنظيمياً، وهي معدل السرعة العالي مقارنة بالمراحل السابقة، ومرور الطواف عبر مناطق سكنية وتجارية مكتظة بالسكان والزوار مثل منطقة الفهيدي، والسبب الثالث يتعلق بمنطقة الختام بسيتي ووك، التي تعد من أكثر المناطق ازدحاماً في دبي خلال نهاية الأسبوع، وهو ما يتطلب جهوداً مضاعفة.