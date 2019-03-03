الطاير: النجاح ثمرة دعم القيادة الرشيدة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، جعل الدولة في الصدارة على مستوى نشر ممارسة الرياضة، واستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وأشار إلى أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أثمرت عن إطلاق «طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية»، وقال : وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ، بتوحيد الجهود الوطنية، والاستفادة من نجاح تنظيم طوافي دبي وأبوظبي، اللذين وصلا إلى العالمية منذ البداية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتوفر الكفاءات الوطنية لتنظيم أحداث رياضية عالمية ، وتم إطلاق طواف عالمي يحمل اسم الدولة ، ليكون رسالة محبة للعالم، وينقل لهم صوراً عن روعة وجمال مدننا، والتنوع الجغرافي ، والتطور العمراني الكبير بالدولة ، ما جعلها مقصداً للسياح ، وعشاق رياضة الدراجات الهوائية.

وأشاد الطاير بمشاركة 20 من أقوى الفرق العالمية من 5 قارات، والتي تضم نخبة الدرّاجين العالميين، وقال: نجاح الطواف في استقطاب أقوى الفرق العالمية ، يؤكد ثقة الفرق العالمية ، وفي القدرات التنظيمية الإماراتية، التي نجحت في اختيار مسارات متنوعة، تضمن للمشاركين المرور بأجمل المناطق وأكثرها تنوعاً، كما تضمن لهم التنافس القوى ، في المراحل الجبلية، وفي الطرق الحديثة.

وثمن الطاير التعاون بين المجالس الرياضية في دبي وأبوظبي والشارقة، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، والشرطة، وهيئة الطرق، والدوائر الحكومية والبلديات، والرعاة والداعمين من الشركات الوطنية، ما ساهم في نجاح الحدث وتنظيمه بالمستوى المعروف عن الدولة وتميزها في الضيافة والتنظيم.