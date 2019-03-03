قرعة المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

تجري لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ظهر اليوم مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مقر الاتحاد بمنطقة الخوانيج بدبي بحضور ممثلي الأندية الأربعة.

وتأهل إلى المربع الذهبي كلٌ من الظفرة بفوزه على دبا (2-0)، والوصل بالفوز على الفجيرة (2-0)، والشارقة بفوزه على الإمارات (2-1)، وشباب الأهلي دبي على حساب النصر بضربات الجزاء الترجيحية (5-3)، وستلعب مباريات نصف النهائي يومي 14 و15 مارس الجاري،

وستعقد لجنة المسابقات الجديدة أول اجتماع لها عقب انتهاء مراسم القرعة برئاسة خليفة الجرمن من أجل تحديد ملاعب المباريات ومواعيدها، وبحث خطة عمل المرحلة المقبلة.