ميرزا بطل فردي الدراجات ودرع التفوّق لشباب الأهلي

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

حقّق يوسف ميرزا قائد المنتخب الوطني للدراجات لقب بطولة الإمارات للفردي العام للكبار التي نظمها اتحاد اللعبة أمس في طريق نزوى الشارقة لمسافة 75كم بمشاركة 22 دراجاً، بالإضافة إلى فريق الإمارات المحترف، وهي المرة العاشرة التي يفوز بها ميرزا باللقب، وجاء دراج شباب الأهلي سيف الكعبي ثانياً، وزميله ناصر المعمري ثالثاً.

وبعد انتهاء سباقات الفردي العام للكبار هذا الموسم، نال نجوم شباب الأهلي المراكز الثلاثة الأولى على المستوى الفردي، حيث حصد وليد خميس المركز الأول برصيد 168 نقطة، وجاء زميله محمد المنصوري ثانياً برصيد 152 نقطة، وحل ثالثاً سيف الكعبي برصيد 146 نقطة، ونال فريق شباب الأهلي درع التفوق الفرقي للفردي العام بحصوله على المركز الأول برصيد 220 نقطة، متفوقاً على الحمرية «184 نقطة»، والنصر «141 نقطة».

وقام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية المدير المالي لاتحاد الدراجات، بتتويج الفائزين، وتسليم كأس وقميص البطولة للنجم يوسف ميرزا، وأشاد بالمستوى المتطور للدراجين، وأعرب ميرزا عن سعادته بالفوز بلقب السباق، مشيراً إلى إنه تجربة قوية ومفيدة للاعبي المنتخب.