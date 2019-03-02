ختام كأس الجوجيتسو في ند الشبا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، الجولة الثالثة والختامية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الأولى للجوجيتسو، في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، وسط منافسة قوية بين 210 لاعبيم يمثلون 12 نادياً ، وتتمتع البطولة بأهمية استراتيجية بالنسبة للاعبي الجوجيتسو على المستوى المحلي، إذ تعتبر واحدة من بطولتين محليتين فقط تتيح للأندية على مستوى الدولة، فرصة التنافس على واحد من أبرز الألقاب ، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، سعياً لحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة ونيل كأس البطولة وحققت الجولتين الأولى والثانية من البطولة،في أبوظبي، والشارقة نجاحاً مبهراً ويسعى العين إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام، وتوسيع الفارق مع الوحدة« الوصيف» ، بينما يعتزم الجزيرة «الثالث»،إلى تعزيز مركزه نحو اللقب.

حزام مفتوح

وتتوزع منافسات الجولة الختامية على 5 أبسطة، لتتيح للاعبين فرصة اللعب بنظام الحزام المفتوح بالأوزان، والذي يشمل ثلاث فئات هي فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17، وأوضحت اللجنة الفنية بالاتحاد أن اللعب بنظام الحزام المفتوح بالأوزان، يتيح للاعبين فرصة خوض غمار المنافسات مع لاعبين أكثر خبرة، وسيتمكن أصحاب الحزام الأبيض والأزرق من التعرف إلى القواعد التي تطبق في منافسات الأحزمة السوداء، بجانب التنافس مع مختلف ألوان الأحزمة.

أسلوب مختلف

وتبنى الاتحاد أسلوباً تحكيمياً مختلفاً بالبطولة، ويعرف باسم (دور بالإعادة)، والذي يمكن اللاعبين الخاسرين من العودة للعب في مباراة ثانية قبل خروجهم من المنافسات بشكل نهائي، ليتنافسوا على الميدالية البرونزية، وتركز التفاصيل الفنية على تمكين لاعبي الأندية المحلية وتأهيلهم لخوض منافسات بمعايير وقواعد مشابهة للمطبقة في البطولات الآسيوية والدولية، خصوصاً بطولة العالم للجوجيتسو، لتعريفهم بالآليات والتقنيات المتبعة في هذه البطولات، ليكونوا على أكمل استعداد للمنافسة على أهم الألقاب الدولية.

نهج

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: نجحت البطولة في تعزيز روح المنافسة بين الأندية، وهو ما دفع بالمدربين إلى تبني نهج جديد في تطوير مستويات اللاعبين ليتمكنوا من اللعب ضمن مجموعات والسعي نحو الفوز بأسلوب مختلف عن المنافسات الفردية.

وأشار البطران إلى أن الجولة الثالثة ،ستسهم في معرفة مستوى اللاعبين المشاركين من حيث الإعداد الفني، في سبيل حجز مقعد لهم في صفوف المنتخب ، وقال: الأهم أن البطولة ستعيد صياغة أسلوب المنافسات في المواسم المقبلة.

الظاهري: هدفنا التتويج

توجه خويطر سعيد الظاهري عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الفردية بنادي العين، بالشكر والتقدير إلى اتحاد الجوجيتسو، لجهودهم المستمرة في دعم البطولات، واهتمامهم وسعيهم المستمر، لتعزيز مسيرة الأندية، وأشار الظاهري إلى أن نادي العين يعمل في سبيل التتويج باللقب الغالي على قلوب جميع اللاعبين، وهو الحافز الذي دفع فريق النادي لتحقيق هذا السجل المشرّف منذ بداية البطولة.