أحمد النعيمي يعطي شارة الانطلاق

المصدر: عجمان-البيان الرياضي

أعطى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية شارة انطلاق المرحلة السادسة لطواف الإمارات بمنطقة عجمان مارينا.

ووصف ممثل حاكم عجمان طواف الإمارات بالحدث العالمي بامتياز، وقال: الطواف حدث مهمّ لأنه يحظى بمتابعة كبيرة حول العالم، وهو فرصة إضافية للتسويق لدولة الإمارات وتطورها في مختلف المجالات.

ثناء

وأثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على تنوع مراحل الطواف الذي شمل مختلف إمارات الدولة وإبراز معالمها السياحية إلى كل العالم من خلال هذا الحدث، موضحاً أن رياضة الدراجات الهوائية شهدت تطوراً واضحاً في الإمارات خلال آخر 4 سنوات بفضل ما وفّرته الدولة من بنية تحتية مميزة لممارستها في كل مناطق الدولة.