روغليتش بطلاً للمرحلة السادسة من طواف الإمارات

المصدر: عجمان - عدنان الغربي

توّج السلوفيني بريموز روغليتش دراج فريق جامبو فيسما بطلاً للمرحلة السادسة للنسخة الأولى لطواف الإمارات (مرحلة عقارات رأس الخيمة) التي تمتد على مسافة 180 كلم، ليعزز بذلك صدارته للترتيب العام ويقترب من حسم اللقب بنهاية الجولة السابعة اليوم.

وحقق الدراج السلوفيني زمناً قدره 4:15:39 ساعات وجاء الهولندي توم دومولين من فريق سانويب الألماني في المركز الثاني والفرنسي ديفيد غودو من فريق غروباما في المركز الثالث، وحل دانيال مارتن من فريق الدانيال مارتن من فريق الإمارات في المركز الرابع، والإسباني أليخاندرو فالفيردي من فريق موفيستار في المركز الخامس، والهولندي ويلكو كيلدرمان من فريق سانويب الألماني، والألماني ماكسيمليان ريتشا من فريق بورا في المركز السابع، ومواطنه ايمانويل بوشمان من الفريق نفسه في المركز الثامن، والبرتغالي ريو البيرتو فاري ادا كوستا من فريق الإمارات في المركز التاسع، والبريطاني جيمس نوكس من فريق كويك ستيب في المركز العاشر.

صدارة

وبنهاية المرحلة السادسة واصل بريموز روغليتش احتلاله صدارة الترتيب العام للزمن بمجموع قدره 23:09:38 ساعة واقترب من التتويج بلقب النسخة الأولى للطواف بعد أن تمكن من توسيع الفارق بينه وبين جميع منافسيه وخصوصاً الملاحق المباشر له الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار صاحب المركز الثاني إلى 31 ثانية وجاء الفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث بفارق 44 ثانية، والألماني ايمانويل بوشمان من فريق بورا في المركز الرابع بفارق 56 ثانية ثم الهولندي ويلكو كيلدرمان من فريق سانويب الألماني خامساً بفارق 64 ثانية، وصعد الهولندي توم دومولين من فريق سانويب الألماني في المركز السادسة بفارق دقيقة واحدة و8 ثوان، وتأخر الإيرلندي دانيال مارتن من فريق الإمارات إلى المركز السابع بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية، والبريطاني جيمس نوكس من فريق كويك ستيب البلجيكي في المركز الثامن بفارق دقيقة واحدة و29 ثانية وحل البلجيكي لورنس دي بليس من فريق جامبو فيسما الهولندي في المركز التاسع بفارق دقيقة واحدة و45 ثانية، البولندي ميشال كويياتفوسكي من فريق سكاي البريطاني في المركز العاشر.

تتويج

وقام الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة بتتويج السلوفيني بريموز روغليتش بطل المرحلة السادسة، بحضور سميع الدين صديقي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، كما توّج الشيخ محمد بن كايد القاسمي وعمر البنا مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية، بريموز روغليتش بالقميص الأحمر الذي يمنح لمتصدر ترتيب الزمن برعاية طيران الإمارات، وتوّج سعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات، أمين عام مجلس دبي الرياضي والعقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، الروسي ستيفان كوريانوف من فريق غازبروم روسفولو بالقميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط برعاية أدنوك، وقام محمد القاسم المدير التنفيذي للعمليات بشركة نخيل وأحمد الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفرنسي ديفيد غودو بالقميص الأبيض لأصغر متسابق برعاية نخيل، كما قام أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية والكابتن هاشم الهاشمي من طيران أبوظبي بتسليم القميص الأسود الخاص بالسرعة للدراج الروسي ستيفان كوريانوف برعاية طيران أبوظبي.

وعلى صعيد الفرق، تصدر فريق الإمارات الترتيب العام بـزمن قدره 12:47:24 ساعة وجاء فريق بورا الألماني في المركز الثاني بـنفس الزمن 12:47:24 ساعة، وحل فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث بـ12:48:49 ساعة ثم فريق لامونديال الفرنسي بـ12:50:05 ساعة ثم «سي سي سي» البولندي في المركز الخامس بـ12:50:10 ساعة.

وجاءت المرحلة السادسة سريعة وبلغ معدل السرعة 45 كم/‏س خلال الساعتين الأولى والثانية قبل أن ينزل المعدل قليلاً إلى مستوى 44,83 كم/‏س ثم 26,5 كم/‏س آخر 15 كم بسبب عامل الارتفاع.

معالم

من أبرز المعالم والمواقع التي مرّ بها الطواف، جزيرة المرجان الموجودة في رأس الخيمة، وهي عبارة عن مجموعة جزرٍ اصطناعيّة، بُنيت في شكلها على هيئة المرجان الذي يتواجد بوفرة في مياه الخليج العربي، لتُعتبر بذلك تُحفة الأعمال الهندسيّة البديعة، وسط طبيعة بحريّة خلابة، لتكون هذه الجزيرة بذلك معلماً سياحيّاً مثيراً للدهشة، تتوافد عليها الشركات السياحيّة لتنظيم رحلات من مختلف أنحاء العالم إليها، وتُلقّب هذه الجزيرة بأيقونة المشاريع السياحيّة في الإمارات.

كما التقطت كاميرات التصوير صوراً للجزيرة الحمراء وهي إحدى جزر إمارة رأس الخيمة وعبارة عن مكانٍ أثريّ وسياحيّ مميز وتحتوي الجزيرة على الكثير من المساكن المهجورة.

وانتهى السباق على قمة جبل جيس التي ترتفع قرابة 1.900 متر فوق سطح البحر، وهو أحد الجبال التي تتكوّن منها سلسلة جبال الحجر.