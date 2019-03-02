«بطل تزلج» يتألق في الطواف

المصدر: عجمان -البيان الرياضي

بدأ السلوفيني بريموز روغليتش دراج فريق جامبو فيسما الهولندي ومتصدر طواف الإمارات، مسيرته الرياضية لاعب تزلج على الثلوج ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، وقبل 10 سنوات كان أحد رواد سباقات التزلج في سلوفينيا وشارك في أبرز البطولات الدولية بين 2007 و2011.

وقال مدير فريق لوتو-جامبو الهولندي، ميريغن زيمان: إن تطوره كدراج، بعد أن كان رياضياً لامعاً في التزلج، أمر رائع، إنه حلم بالنسبة لنا لنرى كيف يتطور، فهو شخص رائع للعمل معه.

وعندما بلغ الـ20 من عمره، قرر روغليتش تغيير مسيرته الرياضية إلى الدراجات الهوائية مقتدياً في ذلك بتجربة الكندي ميكائيل يودس الذي بدأ مسيرته لاعب هوكي على الجليد ثم أصبح بطلاً في سباق الجري لـ1500 و3000 متر في فئة الشباب قبل أن ينتقل إلى الدراجات الهوائية ويتعملق فيها.

رحلة

وبدأ روغليتش رحلته مع رياضة الدراجات في اختصاص السباقات المتوسطة ثم إلى سباقات الطريق التي خطف فيها الأنظار واستطاع التغلب فيها على أبطال العالم أبرزهم الأسترالي ريتشي بورت الذي هزمه في طواف روماندي بفرنسا.

وأصبح روغليتش في 2017 أول دراج سلوفيني يحقق لقب مرحلة في الطوافات الكبرى قبل أن يحصل على المركز الثاني في بطولة العالم في النرويج خلف العملاق توم دومولين.

وعن تصدره طواف الإمارات، أكد روغليتش أنه لا يفكر إلا في المنافسة وخلال كل مرحلة يركز فقط على إنجاز العمل المخطط له، مثنياً على الدور الكبير الذي يلعبه فريقه وتعاون زملائه معه لحمايته وتوفير الظروف الملائمة للانطلاق في الأمتار الأخيرة، وقال: ما نجنيه في طواف الإمارات هو ثمرة العمل الجماعي.