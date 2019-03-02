سعيد حارب: 6 مراحل ممتعة

المصدر: عجمان ـ البيان الرياضي

صرح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، أن جميع مراحل الطواف الـ6 الماضية، جاءت ممتعة وساحرة وبتنظيم راق، مؤكداً أن جميع الجهود تضافرت من أجل خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة الإمارات.

وقال: حققنا كل ما نتطلع إليه ونأمل أن ننهي النسخة الأولى برسالة إلى الجميع وهي أن الإمارات دولة تسامح وتعايش مثلما تشير إليه قائمة المشاركين من 29 جنسية يمثلون 16 فريقاً حول العالم. وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف: «نأخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات من أجل العمل على التطوير في النسخ المقبلة، والتأكيد على قدرتنا الكبيرة في تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية في جميع الألعاب وليس الطواف فقط».

ووجه سعيد حارب الشكر إلى كل من قام بدعم الحدث سواء من رجال الشرطة أو المتطوعين أو من كافة الجهات الراعية والداعمة، موضحاً في الوقت نفسه أن كافة إمارات الدولة كان لها الدور في دعم وظهور الطواف بهذه الصورة، حيث كانت أرض الإمارات كلها مسرحاً لهذه المنافسات على مدار 7 أيام..

وختم حارب بالتأكيد على أن طواف الإمارات ولد عملاقاً وسيظل كذلك، مشيراً إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من مراحل الطواف يعدّ دعماً قوياً للحدث وتأكيد دعم قيادتنا الرشيدة للقطاع الرياضي.