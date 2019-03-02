سام بينيت محبط بسبب المركز الرابع

المصدر: عجمان -البيان الرياضي

عبر الدراج الإيرلندي سام بينيت من فريق بورا الألماني عن انزعاجه من إنهاء المرحلة الخامسة أول من أمس في المركز الرابع وقال إنه لم يكن بإمكانه فعل أكثر من ذلك، ما جعله يشعر بالإحباط، وأضاف: كانت المنافسة صعبة في خورفكان، لوجود إيليا فيفياني ومارسيل كيتل وفرناندو غافيريا في المقدمة، أنا سعيد فقط للمستوى الجيد الذي ظهرت عليه وقاتلت حتى النهاية ولكنني لم أستطع فعل المزيد.

تحدي

وتابع: كنت قريباً من تحقيق إنجاز في المرحلة الخامسة ولكنني واجهت تحدي الرياح قبل زيادة السرعة وكان فابية ساباتيني على يميني وأعتقد أن الدراج الذي كان يقود غافيريا كان اليسار وحاولت استخدام أكثر ما يمكن من طاقتي ثم اضطررت للانتظار قليلاً وأنا بصدد الاقتراب من النهاية ولكن استغرقت وقتاً أطول فجاء دراجون من الخلف بسرعة.

محاولة

وأوضح بينيت، أنه حاول العودة من الخلف بالسرعة نفسها التي قاد بها دراجته في المرحلة الأولى للطواف لكن الرياح منعته من ذلك، وقال: اخترت موقعاً مناسباً للانطلاق في مقدمة السباق ولكنني افتقدت السرعة المطلوبة لإدراك فيفياني وغافيريا وكيتل، طول المسار الأخير واتساع الطريق أدى إلى زيادة السرعة من جميع الفرق، الأمر صعب، ويتعلق بمعرفة ما يفكر فيه الدراجون الآخرون قبل الانطلاق إلى المقدمة، وهناك الكثير من العراقيل وعليك تحديد الجانب المناسب الذي يجب أن تتجه إليه.

وبالرغم من خيبة الأمل التي يشعر بها، عبر بينيت عن تفاؤله بالحصول على فرصة أفضل لتحقيق نتائج أفضل في المرحلة الأخيرة والختامية للطواف بدبي اليوم، وقال: يجب الاستمرار في المحاولة، وبما أني على أتم الجاهزية البدنية أعتقد أني قادر على تحقيق ما أسعى إليـه.