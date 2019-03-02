فيدرر وتسيتسيباس في نهائي «تنس دبي» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يلتقي السويسري روجيه فيدرر المصنف 7 عالمياً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 11 في نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس اليوم، ويبحث فيدرر عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول إلى اللقب الثامن في البطولة واللقب 100 في مسيرته الاحترافية بينما يحاول تسيتسيباس الفوز بلقبه الأول في دبي.

وهذه المرة العاشرة التي يبلغ فيها فيدرر المباراة النهائية، حيث وصل 5 مرات متتالية من 2003 إلى 2007 ثم في 2011 و2012 و2014 و2015.

وتأهل فيدرر بفوزه على الكرواتي بورنا كوريتش المصنف 13 عالمياً في نصف نهائي البطولة أمس بمجموعتين دون رد في 67 دقيقة «6-2 و6-2.

فيما حجز تسيتسيباس بطاقة النهائي بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس المصنف 23 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات «4-6 و7-6 و7-6».