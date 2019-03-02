الفواكه المجففة الوجبة المفضلة

يتناول الدراجون أثناء السباق وجبة خفيفة غنية بالسوائل والفيتامينات لمساعدتهم على توفير الطاقة، ويتلقى الدراجون المؤونة في منتصف المسافة مع تزويدهم في كل مرة بالماء أثناء السباق، وتتكون هذه المؤونة من الفواكه المجففة مثل التين والموز، حيث تتميز الفواكه باحتوائها بالفيتامينات والمعادن وعلى السكريات، كما تحتوي على القليل من السعرات الحرارية التي يمكن حرقها أثناء ممارسة التمرينات الرياضية.

والموز من الثمار التي تحتوي على الكربوهيدرات، وجوده في وجبة الإفطار يُعيد تخزين الجيليكوجين الخاص بغذاء العضلات، ويعتبر مُفيداً لتجديد مخزون الطاقة في العضلات، ومصدراً رائعاً للبوتاسيوم الذي يُقلل من تقلصها. عجمان ـ البيان الرياضي